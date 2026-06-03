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Спипаха 38-годишен да кара на кокаин в Първомай, призна си бързо

Мая Вакрилова

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Районният съд в Първомай. Снимка: Никола Михайлов

Сдоби се с условна присъда, книжката и автомобилът му се отнемат

7 дни след като карал колата си под въздействието на наркотици, 38-годишен мъж призна вината си и се споразумя с прокуратурата. На 23 май т.г. той бил спрян за проверка от органите на реда в Първомай с автомобила си "Фиат Пунто". Полицаите го тествали с драгчек и той реагирал на кокаин. Мъжът бил задържан за срок от 24 часа. 

Договореното наказание е 4 месеца условна присъда с изпитателен срок от 3 години. Ще плаща и глоба в размер на 410 евро. 38-годишният остава без право да управлява моторно превозно средство за година и четири месеца. Автомобилът му пък се отнема в полза на държавата. 

Решението е окончателно и не подлежи на протест.

Районният съд в Първомай.

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