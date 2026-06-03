Започват проверки на язовири и реки заради очакваните интензивни валежи

Оперативен екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна проверки на нивата на язовири и речни корита заради очакваните интензивни валежи. Мерките са разпоредени от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова с цел превенция на риска от наводнения и гарантиране безопасността на населението, съобщиха от МОСВ.

В проверките участват експерти от МОСВ, басейновите дирекции, областните администрации и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). От днес започнаха обходи на потенциално рискови участъци, като ще се следи за състоянието и проводимостта на речните корита, както и за експлоатацията и свободните обеми на комплексните и значими язовири в страната.

Като част от предприетите превантивни мерки днес на язовир „Александър Стамболийски" се проведе работна среща с представители на Областна администрация – Велико Търново, Регионална дирекция РДПБЗН, Басейнова дирекция, МОСВ и Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД, последвана от оглед на съоръжението. Към момента язовирът е запълнен на 98,95% от общия си обем. По данни на експлоатационното дружество регистрираният приток днес е 14,817 куб. м/сек., а разходът е два пъти по-голям 25,287 куб. м/сек.

От страна на НЕК са предприети необходимите мерки за контролирано освобождаване на водни количества с цел осигуряване на допълнителен свободен обем и поддържане на необходимия капацитет за поемане на очакваните водни количества. Действията са насочени към недопускане на риск за населението, инфраструктурата и прилежащите територии.

Осигурена е и проводимостта на речното корито в участък от 500 метра под язовирната стена, което е от съществено значение за безопасното отвеждане на водите при повишени оттоци.

Експертите от Областна администрация – Велико Търново, РДПБЗН, Басейнова дирекция, МОСВ и НЕК поддържат постоянна координация и наблюдение на обстановката. Създадена е необходимата организация за своевременна реакция при промяна на хидрометеорологичната обстановка и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за ограничаване на риска от наводнения, съобщава БТА.

Всеки комплексен и значим водоем в България е с добри нива на пълняемост, големият проблем е изразходването и загубите на вода. Това каза преди дни пред медии в Ямбол заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов.