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В понеделник отварят детската млечна кухня в Смолян, затворена заради административен казус

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КАДЪР: БНТ

Единствената детска млечна кухня в Смолян остава затворена заради административен казус, свързан с регистрацията ѝ по Закона за храните. От общината уверяват, че няма нарушения на хигиенните изисквания или проблеми с качеството на храната. 

Очакванията са услугата да бъде възстановена още от началото на следващата седмица, като бъде преместена в детска градина "Буратино".

„Констатациите са за много добро състояние на кухнята", заяви пред БНТ заместник-кметът на Смолян Марин Захариев.

По думите му при проверка на Българската агенция по безопасност на храните е установено, че в един обект са регистрирани двама оператори – общината и детската градина, към която функционира кухнята.

„Попаднахме в административен казус. Не може в един обект да има двама оператори", посочи Захариев.

От общината вече работят по решение и обмислят преместване на дейността в друга регистрирана кухня.

„Имаме над 100 деца, които се изхранват от детската кухня. Прекрасни отзиви от всички родители. Ще изправим този казус", увери заместник-кметът.

„Извинявам се за тези 3-4 дни, в които преустановихме услугата", каза още Марин Захариев.

КАДЪР: БНТ

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