Две сестри лекарки са в основата на източването на здравната каса в Пловдив

Били в роднински връзки и със задържания, но след това освободен шеф на санаториума в Баните, Смолянско

Две сестри лекарки са в основата на източването на здравната каса, засечено в Пловдив. Това съобщи пред bTV наблюдаващият делото прокурор Димитър Пехливанов. Едната е ревматолог, а другата - рехабилитатор. Те са в роднинска връзка и с директора на специализираната болница за рехабилитация в Баните, Смолянско, който също е бил задържан, но след това освободен. "Схемата е основана на особеното доверие, което имат помежду си на базата на близките роднински връзки", обясни шефът на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов.

Моделът бил - издават се направления за прегледи и процедури по физиотерапия, които не са били извършвани, но касата е плащала за тях. След това пациентите били изпращани на санаториум, който са посещавали, гледайки на това като на безплатна почивка. Имало е и случаи след санаториума да се издават още болнични, с което е ощетен и бюджетът на НОИ. Става дума за общо около 4000 души, а щетите за 1 година са около 500 000 евро.

Към момента в ареста са двете лекарки и трима техни помагачи. Очаква се утре прокуратурата да поиска от съда задържането им под стража.

Според прокуратурата част от пациентите са плащали по около 100 лева, за да получат 14-дневен болничен лист.

„Установихме практика, при която срещу заплащане са издавани болнични. Тези плащания са документирани в рамките на разследването", заяви наблюдаващият прокурор.