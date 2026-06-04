Бащата на децата, ранени при трагедията с АТВ: Ние вече изтърпяваме нашата присъда до живот

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Ние вече изтърпяваме нашата присъда до живот. Максималното, което законът позволява, това трябва да получи и той. Това заяви за Никола Бургазлиев пред bTV Юлиян Здравков, бащата на две от пострадалите деца в при инцидента с АТВ в Слънчев бряг. При него загина 35-годишната Христина, а три деца бяха ранени.

Близо 10 месеца след трагичния инцидент започва съдебният процес срещу 19-годишния Никола Бургазлиев.

Според прокуратурата младежът е причинил смъртта на жената и средни телесни повреди на няколко деца, след като управлявал АТВ след употреба на марихуана. Обвинението е за деяние, извършено при евентуален умисъл.

Инцидентът стана на 14 август миналата година в последния ден от семейната почивка на Христина. Тя се прибирала от плажа заедно с двете си деца и още две деца от семейството, когато била пометена от АТВ.

Бащата на две от пострадалите деца – Юлиян Здравков, е категоричен, че фактите по случая са ясни.

„Има запис от първата до последната минута. Всичко се вижда. Качва се на бордюра, удря ги и ги хвърля като кегли. След това ги удря втори път. В цялата траектория няма никаква реакция – нито спирачка, нито опит да ги избегне", заяви той в ефира на Би Ти Ви.

По думите му експертизите показват, че АТВ-то се е движело с около 38 км/ч в момента на удара.

Семейството настоява за максимално наказание.

Месеци след инцидента част от децата все още не са преодолели случилото се.

По-голямото момиче, което е получило комоцио и множество наранявания, не помни катастрофата. По-малката, която е била с тежко счупване на крака, е единствената, която си спомня момента на удара.

„По пътя към болницата постоянно говорех с нея. Попитах я какво помни. Тя ми каза: „Тате, той ни удари втори път". Тогава не разбирах какво има предвид, но когато видяхме записа, осъзнахме какво е видяла", разказа бащата.

Най-тежко остава състоянието на малкия Марти, който губи майка си в трагедията.

„Все по-често започва да пита за нея. На него му трябва още много време – и за възстановяване, и за обяснение на това, което се е случило", сподели Здравков.

Преди началото на съдебното заседание пред Съдебната палата в Бургас е организиран протест в подкрепа на близките на жертвата.

„Призовавам всички хора, които искат подобни трагедии да не се повтарят и системата да започне да работи, да дойдат пред съда", каза бащата на пострадалите деца.

Днешното заседание е разпоредително и ще даде начало на съдебната фаза по едно от най-тежките дела за пътен инцидент по Черноморието през последните години.