Екипите на пожарната се отзовали на 162 сигнала за ден

Екипите на пожарната са реагирали на 162 сигнала само за ден и да изгасили 38 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, осем от които са били в жилищни сгради, пет – в транспортни средства, два – в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 19 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 12 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, пише БТА.

Извършени са 112 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са били при катастрофи в транспортни средства, две – при битови или промишлени инциденти, 105 – техническа помощ и др.

Регистрирани са и 12 лъжливи повиквания.