ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23% от токът в Европейския съюз вчера - от вятърни...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22974945 www.24chasa.bg

Екипите на пожарната се отзовали на 162 сигнала за ден

644
Екип на пожарната. Снимката е илюстративна Снимка: Архив

Екипите на пожарната са реагирали на 162 сигнала само за ден и да изгасили 38 пожара.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, осем от които са били в жилищни сгради, пет – в транспортни средства, два – в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 19 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 12 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, пише БТА.

Извършени са 112 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са били при катастрофи в транспортни средства, две – при битови или промишлени инциденти, 105 – техническа помощ и др. 

Регистрирани са и 12 лъжливи повиквания.

Екип на пожарната. Снимката е илюстративна

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!