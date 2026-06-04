Бивш и.д. кмет на Варна намеси Дидо Дънката в казуса „Баба Алино"

"Имам подозрения и кой е брокерът в случая с Баба Алино и строежите на „Корпорация КУБ" – Дидо Дънката. Неговите връзки с Борисов и Пеевски са добре известни, той е покровител на една местна партия в общинския съвет". Това каза в предаването на БНТ „Денят започва" депутатът от ПП Павел Попов, който беше временно изпълняващ длъжността на кмет на Варна, докато Благомир Коцев бе в ареста.

Той заяви, че една от кандидатките от тази местна формация рекламирала инвестиционните проект на Невзоров и "Корпорация КУБ".

Попов заяви още че инвеститорът е имал покровителство и ако има истинско разследване, ще се стигне до национално ниво.

За снимката му с Олег Невзоров Попов посочи, че тя е направена на централния площад във Варна и Невзоров му е бил представен като човека, който отпечатал флаерите за събитието-изложба на украинското посолство. На тази снимка Попов е в качеството си на временен кмет на Варна и стои до украинската посланичка Олеся Илащук. Депутатът добави, че чак месец и половина-два по-късно е излязла информация, че Невзоров е таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев. "Допускам, че неговите собствени неволи" са станали една от причините за делото, добави Попов по адрес на Невзоров.

„Изпитах на гърба си натиска, на който е подложен Благомир Коцев – да се одобряват инвестиционни проекти. Натискът е от инвеститори, търсещи одобрение дори без да са изпълнени всички законови изисквания", каза още Попов. "Не всички са равно виновни, не е така - Благомир Коцев и администрацията му са били основното препятствие пред незаконното строителство", подчерта Попов.

"По никакъв начин не смятам, че съм нарушил закона. Смятам, че от депутатският имунитет има смисъл" - думите на Попов при въпрос ще си свали ли имунитетът, ако това бъде поискано от прокуратурата за целите на разследването.