Майката на прегазената с АТВ Христина: Не искам никога убиецът да излиза от затвора (Видео, снимки)

Искам най-справедливата присъда за убиеца на дъщеря ми - да е в килия, от която никога да не излезе и да няма никакви свиждания. Така, както аз не мога никога да видя дъщеря си. Това каза пред "24 часа" Златка Соколова, майка на прегазената от АТВ Христина в Слънчев бряг миналото лято.
Тогава тежко пострада и 4-годишният ѝ син Марти, който все още се възстановява.
Родителите на загиналата жена и нейни роднини в момента са пред Съдебната палата в Бургас, където в 10 часа започва разпоредителното заседание по делото. Подсъдим е 19-годишният Никола Бургазлиев, управлявал АТВ-то по време на кървавия инцидент в Слънчев бряг. Обвиненията срещу него са тежки, той ще отговаря за умишлено причиняване на смъртта на жената и нанасяне на тежка телесна повреда на сина ѝ. Ако бъде признат за виновен, младежът може да получи и доживотен затвор.