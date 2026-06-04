Майката на прегазената с АТВ Христина: Не искам никога убиецът да излиза от затвора (Видео, снимки)

Искам най-справедливата присъда за убиеца на дъщеря ми - да е в килия, от която никога да не излезе и да няма никакви свиждания. Така, както аз не мога никога да видя дъщеря си. Това каза пред "24 часа" Златка Соколова, майка на прегазената от АТВ Христина в Слънчев бряг миналото лято. ВИДЕО: Тони Щилиянова

Тогава тежко пострада и 4-годишният ѝ син Марти, който все още се възстановява.