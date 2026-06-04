Стоян Петков: 3 години Коцев и кметът на район "Приморски" бездействат по отношение на Баба Алино

Три години кметът на Варна Благомир Коцев и кметът на район "Приморски" бездействат по отношение на незаконния строеж. Това заяви пред БНТ Стоян Петков – общински съветник от ГЕРБ Варна и бивш главен архитект на Варна.

По думите му фактите са, че констатираните първи резитби на дървета са от октомври 2023 година."Отвсякъде се личи, че строителството е започнало след октомври 2023 година или в началото на 2024 година, както се показва и на ортофотоснимките."

"Вчера направихме поредната пресконференция, в която да покажем, че в близост до „Баба Алино 1", както го нарекохме – „Баба Алино 2", буквално на 200 метра по права линия от сегашните незаконни постройки, има друг обект на въпросния инвеститор. Където, както показахме, реално през април 2025 година има одобрени строителни книжа. Но по-интересното беше, че в тази територия преди да започне този строеж също е била гора с многобройни, стотици или хиляди дървета, което се вижда и от ортофотоснимките към март 2024 г." Петков представи хронологията за строителството на "Баба Алино"."Такава заповед за премахване на едроразмерната дървесна растителност няма. Както казахме на пресконференцията, това, че проектът и разрешението са издадени на една и съща дата, е индикация за това. Защото от ортофотоснимката към март 2024 година се вижда едроразмерна дървесна растителност, а на следващата ортофотоснимка към март 2025 година имотът вече е почистен на 100%. Месец по-късно, на 23 април 2025 година, инвестиционният проект е одобрен и разрешението за строеж е дадено. И тук, от една страна, нарушението е изсечената дървесина без издадена заповед за премахване. И от друга – че при липса на такава заповед няма и определена компенсаторна програма за засаждане на аналогичен брой дървета."

Петков отбеляза, че на поставените от 2 години въпроси на общински съветници по темата кметът Коцев или не е отговарял или е отговарял в писмен вид, завоалирано."От 2024 година сме започнали да питаме различни въпроси, на които кметът Коцев не ни отговаря по никакъв начин." Стоян Петков е бил временно главен архитект на Община Варна от 19 юни 2023 до 13 ноември 2023 година – почти шест месеца."Фактите са следните: първите сигнали са от октомври 2023 година. Първата констатация за започване на премахване на дървета е от 26–27 октомври 2023 година, по констативен протокол на Регионалната дирекция по горите, от една страна. А от друга - това, което кметът Коцев се опита да внуши, че пак за нещо поредно му е виновно предходното ръководство на община Варна, понеже някой е продавал в интернет пространството, както знаете в това направление в строителния бранш тези имоти винаги се продават на картинка, на зелено, много преди да има одобрени проекти и издадени строителни книжа."