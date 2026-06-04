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Дават стадион "Ботев" в Пловдив на концесия

Ваня Драганова

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"Ботев" и "Локомотив" ще играят на Колежа. Снимка: Botevplovdiv.bg

Размерът на дължимото възнаграждение ще се уточнява тепърва

Община Пловдив планира да даде стадион "Христо Ботев" на концесия. Това става ясно от публикувания план за действие на общинските концесии до 2027 г., в който разпореждането с Колежа е точка единствена. 

Стадионът се ползва от "Професионален футболен клуб "Ботев" АД срещу наем от 2 837,43 € на месец от 2023 г. На последната сесия на Общинския съвет на 28 май т. г. се обсъждаше допълнително споразумение с клуба с увеличаване на дължимия наем, защото в последните 3 години са завършени и други частни на  спортния комплекс. Предложението обаче не събра нужните гласове. 

Сега тепърва ще се работи по параметрите на концесията и ще се определя дължимото възнаграждение от ползвателя. Планира се Колежа да бъде даден 35 г. с възможност за удължаване на договора с още 11 г. и 8 мес.

"Ботев" и "Локомотив" ще играят на Колежа. Снимка: Botevplovdiv.bg

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