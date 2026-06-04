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Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши по време на работното си посещение в Люксембург.

Министърът ще вземе участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“ на 5 юни.

Министрите на правосъдието ще търсят частичен общ подход по компромисния текст на предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2028—2034 г. и за отмяна на Регламент (ЕС) 2021/693.

Предложението за Регламент за създаване на програма „Правосъдие“ за периода 2028-2034 г. бе представено от Европейската комисия на 3 септември 2025 г.

Участниците ще обменят мнения и по темата, свързана с предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход.

Ще обсъдят и темата относно възможни инициативи на ЕС в областта на наказателното право срещу престъпленията от омраза и речта на омразата.