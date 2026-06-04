Родители твърдят, че детето им е системно тормозено в детска градина в Благоевград

Изключително тревожен сигнал от родители на 6-годишно момиченце за системен тормоз в детска градина в Благоевград.

Родителите твърдят, че детето е тормозено от другите деца, а учителката, вместо да се намеси, съветвала момиченцето да не споделя с майка си и баща си, за да не ги тревожи.

„Виждам, че част от персонала на градината е излязъл. И искам дебело да подчертая, че нашите претенции изобщо не са към тях, към нито една от тях, и като цяло изобщо не са към детската градина. Нашите претенции са към точно един определен човек", заяви бащата на детето Борислав Василев.

„Тук виждам преподавател на другото ни дете, което също е в същата градина, и искам да изкажа благодарност за изключително добрата работа. С нея имаме много добра комуникация и обратна връзка и работим заедно като екип, както и с нейната колежка", посочи той.

„Нашето детенце преди около два месеца направи акт на автоагресия, който ни притесни изключително много", сподели майката на момичето Дора Мавродиева.

„Тя сама си отряза косата почти до гола главичка в една много голяма част отпред. Това е изключително показателно, че е ставало въпрос за нещо, свързано с външния ѝ вид", разказа майката.

„Обясни ни, че са ѝ казвали, че е изключително грозна, че няма да бъде хубава на тържеството, че няма смисъл изобщо да се гледа. Използвали са обидата „урод", посочиха родителите на детето.

По думите им е имало и физическа агресия към него от други деца, поради което се допитват до учителката в групата.

„При последния разговор тя прояви изключително арогантно и неуважително поведение към мен и съпруга ми, най-вече към съпруга ми", посочи Дора Мавродиева.

„Ситуацията беше такава, че аз опитах да разговарям с нея. Тя ми отговори, че тъй като съм се обърнал към нея не с „госпожа", а само по фамилно име, отказва да говори с мен. Попитах я защо ми отказва, след като имам важни въпроси, които искам да задам. Тя отново отказа да говори с мен. Тогава директно я попитах защо детето ми е тормозено. Отговорът беше, цитирам: „Писна ми. Никой не ти тормози детето. Това, че тя е посочила определено дете и е казала, че ѝ е ударило шамар, нищо не значи", обясни Борислав Василев.

След като заявил, че със съпругата му ще разговарят с директорката, реакцията на госпожата била смях и реплика, че е никой. Учителката го попитала дали знае кой е мъжът ѝ, че имал много връзки в столицата, че бил съдия и че бил шеф на някаква камара в България.

„Когато се свързахме с госпожа Харалампиева – колежка на госпожа Маркова, тя ни потвърди, че конкретната ситуация не се е случила по време на нейната смяна и няма потвърждение за какво точно става въпрос. Като цяло детето обяснява, че това е пореден случай на тормоз от страна на други деца. Най-притеснителното в ситуацията е, че според детето госпожа Маркова му е обяснявала, че не трябва да споделя вкъщи с родителите си какво се случва в детската градина и какво преживява през деня. Казвала му е да не се оплаква, за да бъдат спокойни родителите и да няма скандали и притеснения", разказа майката на момичето пред bTV.

„Първо искам да уверя обществеността като ръководител, че обвиненията в тормоз далеч се разминават със субективните факти. Детето посещава редовно детската градина, успешно е адаптирано към групата, включва се с желание и интерес във всички организирани занимания и ежедневни дейности. Атмосферата в групата е спокойна, а колегите непрекъснато се грижат за безопасността на децата. За мен е интересно решението на родителите, тъй като вратите на детската градина винаги са широко отворени. Всъщност за техните притеснения научихме след публикации в медиите. Държа да подчертая, че и към настоящия момент при мен няма входирано никакво съобщение или сигнал за тези притеснения", коментира директорката на детската градина – г-жа Низамова.

„Разбира се, че съм разговаряла с колегата, както разговарях и с дамата, която вчера дойде при мен. Уговорката беше всичко, което те имат като наблюдения и възражения по отношение на колегата, да бъде описано писмено, за да мога да взема адекватни мерки. Това, което чуваме сега, и това, което беше изнесено в медиите, се различават доста като информация", посочи тя.

„От госпожа Маркова са поискани подробни обяснения, които тя ще предостави по надлежния ред. Тогава, ако има и входирана жалба, ще дам необходимия отговор на родителите", коментира директорката.

„Когато става въпрос за емоционалното и физическото състояние на дете, ние се отнасяме изключително сериозно. От всички служители, които работят в групата, ще бъдат поискани обяснения, за да бъде изяснена ситуацията. Искам да подчертая, че тук с мен са колегите, които подкрепят цялата институция, защото всяко негативно публично изявление за детската градина уронва престижа на всички", коментира още Низамова.

В позиция на Община Благоевград се посочва, че са предприели спешни действия по установяване на фактите и обстоятелствата.

От директора на детската градина е изискано в тридневен срок да бъде извършена пълна проверка по изнесените в публикациите факти и обстоятелства и да бъде представен доклад до Община Благоевград с резултатите и предприетите конкретни мерки.

Изискана е и информация дали до момента са постъпвали други сигнали, жалби или оплаквания срещу учителката от същите или от други родители и настойници.

От общината допълват, че при установяване на нарушения ще бъдат предприети всички законови мерки за понясане на отговорността.

Надяваме се тези проверки да приключат и всички ние да разберем какви са резултатите от тях, за да бъдат спокойни както родителите, така и педагогическият персонал на детската градина.