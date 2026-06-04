Започва кандидатстудентската кампания на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"

Документи се подават онлайн и на място

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" поставя началото на кандидатстудентска кампания 2026. От утре до 24 юни всички, желаещи да се обучават в най-голямото висше училище в Южна България, могат да подадат документи онлайн на сайта на университета.

От 15 юни кандидат-студентите ще имат възможност да подават документи и на място. Едното е в Спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България" № 236 А от 8,30 до 16,30 ч., а другото – в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация. Приемът на документи ще е всеки ден, включително в събота и неделя.

Крайните срокове за подаване са отразени на сайта на университета и зависят от това дали кандидатът ще полага кандидатстудентски изпити, или ще използва оценки от държавни зрелостни изпити.

За специалности „Автомобилна техника", „Автомобилни електронни системи", „Електроснабдяване и електрообзавеждане", „Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт", „Хардуерни и софтуерни системи" и „Компютърно индустриално инженерство и дизайн" от Физико-технологичния факултет кандидатстудентски документи ще се приемат в делнични дни и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул „Дичо Петров" № 28, каб. 203. Срокът за кандидати, които ще полагат кандидатстудентски изпити, е от 15 до 26 юни, а за тези, които кандидатстват само с оценки от ДЗИ – от 15 юни до 2 юли.

Кандидатстудентските изпити за ПУ „Паисий Хилендарски" ще се проведат от 28 юни до 2 юли.

Първият изпит ще е по български език. Ден по-късно, на 29 юни, ще се проведат тези по история на България, английски език и химия. Комплексният изпит по физическо възпитание ще се състои на 29 и 30 юни. На 30 юни ще се проверят също знанията на кандидат-студентите по математика, изобразително изкуство и теология.

На 1 юли ще бъдат изпитите по информатика, немски, испански и френски език. Ден по-късно са изпитите по география на България, биология, музика, както и тестът със събеседване по физика.

Началният час на всички изпити е 9, а информация за сгради, зали и имена на заявилите участие ще се публикува в сайта на университета и на информационни табла пред ректората и пред новата сграда на университета в деня, предхождащ съответния изпит.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда от 15 до 28 юни 2026 г. от 8,30 до 16,30 ч., ако кандидатстудентските документи са подадени в спортната зала на Пловдивския университет на бул. „България" № 236 А. За тези, които са подали документи в Университетския информационен център, ректорат, ул. Цар Асен № 24 изпитът ще е от 29 юни до 2 юли 2026 г. от 8,30 до 16,30 ч. В случай че кандидатстването е онлайн, проверката на говорните и комуникативните способности ще е от 15 юни до 2 юли 2026 г. от 8,30 до 16,30 ч.

В раздел "Кандидат-студенти" ще бъде публикуван линк за дистанционно провеждане на изпита по „Говорни и комуникативни способности".

По традиция кандидатстудентската кампания ще завърши с изпитите за специалността „Актьорство за драматичен театър", които тази година ще се проведат в два кръга на 9 септември.