32-а са ранени в 26 катастрофи само за ден

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Общо 32 души са ранени при 26 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Няма загинали.

От началото на месеца няма загинали, а 84 са ранени при 67 катастрофи, пише БТА.

От началото на годината при 2397 катастрофи 169 души са загинали, а 2963 - ранени.

При катастрофите в София трима души са ранени за последното денонощие.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 150, през същия период на м.г. се отчитат с 19 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.