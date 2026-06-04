32-а са ранени в 26 катастрофи само за ден

Общо 32 души са ранени при 26 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. Няма загинали.
От началото на месеца няма загинали, а 84 са ранени при 67 катастрофи, пише БТА.
От началото на годината при 2397 катастрофи 169 души са загинали, а 2963 - ранени.
При катастрофите в София трима души са ранени за последното денонощие.
При сравнение с реалните данни за загиналите - 150, през същия период на м.г. се отчитат с 19 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.