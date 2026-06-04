И съдът в София закри мярката на Александър Георгиев от наркопартито

Софийският апелативен съд закри делото за определяне мярка за неотклонение на 21-годишния Александър Георгиев от наркопартито в кв. "Струмско" в Благоевград.

Младежът, който е на свобода с решение на местния съд, е обвинен в убийството на 16-годишната Ивана Стойнева. Момичето беше открито голо, паднало от жилището, където е бил купонът.

Друго момче от партито, което също полетяло от петия етаж, по чудо беше спасено в болница "Пирогов". До момента всички участници в купона, които общо са били четирима, при разпитите са заявили, че не помнят нищо. Категорично обаче е установено, че на партито е имало големи количества наркотик - LSD и марихуана.