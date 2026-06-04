Антон Златанов: До 5000 евро плащат мигранти, за да дойдат от гръцката граница до София

Между 3000 и 5000 евро плащат мигранти, за да дойдат от гръцката граница до София. Това обясни гл. комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция" в студиото на "Денят започва" по БНТ. За година и половина са неутрализирани 18 организирани престъпни групи, които са се занимавали с нелегална миграция, а България е сред първенците в Европа със 70% намален мигрантски натиск.

Гл. комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция": "През 2023 година, за това време от началото на годината до юни месец, миграционният натиск е бил 55 000 мигранти, които са недопуснати да влязат или са задържани. Тази година, за същия период от януари до юни, те са 3000. Миналата година са били 6000, по-миналата 15 000. Това е един от най-основните измерители, тъй като когато една държава даде знак, че през нейната граница и през нейната територия е трудно да се преминава, тези международни канали намират най-лесния път. Тоест не минават през трудното, опитват се да минат през лесното. Когато през нашата държава е трудно да се мине, те избират други начини и през други територии. Общо към Европа е намалял с 30% натискът, но през България със 70%. Тоест ние сме 40% по-сигурни от другите държави на първа линия в Европа."

По думите на Златанов успех е, че органите на реда достигат до организаторските нива на мрежите за нелегален трафик на мигранти.

"Когато говорим за групи и за мрежи, става въпрос, че ние успяваме да стигнем до организаторските нива, до лидерите на тези групи, а не просто до най-ниските нива, т.е. тези шофьори, които постоянно някъде се отразява, че има гонка, спрян автомобил с мигранти и вътре има някакъв водач, който ние установяваме. Специално този случай, който беше през август, доби доста голяма популярност, тъй като тогава един грузинец в движение от автомобила си, превозвайки 19 мигранти, скочи и остави автомобила да се забие в други паркирани коли. В село Лозенец, в съботен ден, когато там имаше много туристи, мигрантите вътре бяха натъпкани в едно съвсем малко пространство, пред задушаване. Той избяга, ние заградихме целия район, ако си помните, и до един ден го задържахме, но тогава обещахме публично, че ще стигнем до високите нива. Тези хора, които са водачите, те са обикновено с много нисък социален статус. Те не знаят много за организираната структура над тях. Те обикновено са затънали в дългове от хазарт или просто нямат доходи или не работят."Полицията обаче успява да достигне до върховете на организираните престъпни групи чрез различни способи.

"Използваме всички оперативни способи. Това е една много интересна част от полицейската работа. Естествено, аз няма да ви разкрия как стигаме, тъй като ще го разкри на тях, но целият инструментариум, по който и по света ги разкриват, използваме и ние, използваме агентурния апарат. Придобиваме информация, анализираме други оперативни и технически способи, така че да видим нивото над него. А това обикновенно са логистичните нива. Някой в тези групи, обикновенно един на по-високо ниво се занимава с логистиката - намирането на шофьори, на автомобили. Друг се занимава с друга част от логистиката. Настаняване в някое депо, както ние го наричаме. Например, изоставена сграда някъде на територията на страната. Или пък апартаменти, или хостели. Този, който е на върха на тази група, обикновенно организира цялата каналджийска дейност. Тоест той държи връзка с каналджийите от съседните държави. От Турция или Гърция, от където те влизат. И Румъния или Сърбия, на където те отиват."

При акция на Гранична полиция в София на 31 май са задържани трима сирийци, намиращи се на високо ниво в йерархията на престъпната група, на които са повдигнати обвинения и са задържани за 72 часа от Софийската градска прокуратура. Задържаните са част от престъпната група, свързана с миналогодишния случай в село Лозенец, при който микробус с 19 мигранти спря на площада на селцето, а шофьорът грузинец избяга, като по-късно бе задържан.

"Отне доста време, но горе-долу разкриването на една така мащабна мрежа отнема минимум 6 месеца на службите навсякъде по света. В случая, то е малко интересен, тъй като за тези престъпници, за тези каналджии беше станало трудно да преминават през българо-турската граница. Групата преминава от Турция в Гърция и от Гърция в България. Аз многократно съм казал, че нашите мерки, които ние осъществяваме на гръцката граница и на румънската, независимо, че са шенгенски държави, са изключително важни за сигурността на България. Тъй като, ако там позволим да структурират нови канали, България ще бъде залята и от мигранти, и от контрабанда. В случая, нашите така строги мерки там допринесоха за това да локализираме какво правят в няколко случая, да проследим, да видим, до къде ги карат, кой с какво се занимава. Но те не стоят постоянно в нашата страна. В случая, в който проследихме този автомобил с молдовски гражданин, който го управлява в района София, по най-безопасния начин, тъй като това е основен приоритет за нас, да не допуснем навлизане в градове, да пострадат други български граждани, успяхме да го спрем преди влизането в София и имахме подготвени екипи, тъй като вече знаехме кой е в тази група, с какво се занимава. Влязохме на три адреса в София, където задържахме трима сирийски граждани от по-високото ниво. Задочно повдигнахме обвинение на още трима - един йорданец, един грузинец и един молдовец, които са извън територията на страната и са обявени вече за издирване. Единият от тях, още преди няколко месеца, ние сме му издали и забрана да влиза на територията на Република България, тъй като сме го уличавали и друг път в подобна дейност. "

Тази група действа от 2025 година, като са ясни и тарифите за различни услуги на каналджийте.

"Най-евтиното е да го вземеш от входната граница, да го натовариш в някакво превозно средство и по най-бързия начин да го изкараш от страната. Това се заплаща най-евтино между 3000 и 5000 евро. Когато си обещал на тези хора да ги настаниш някъде, да ги нахраниш, да им дадеш възможност да отпочиват и друг каналджия на другия ден или след два дни да ги вземе от това депо и да ги закара до Румъния или до Сърбия да преминат границата, това е вече по-скъпо. Съвсем най-скъпото е, ако организираш канала си по начин, по който в тайници на камиони, автобуси, микробуси да преминат през граничните пунктове, укрити. Това е много скъпо. Обикновено достига до 20 000 евро."

Като "абсолютно предателство" Златанов определи съдействието на представители на Гранична полиция на каналджийте.

"Със сигурност, за да бъдем успешни в нашата дейност ние не можем да си заравяме главата в пясъка. Имало е в миналото много такива случаи. Смея да кажа, че те са ограничени до минимум. Но ние сами имаме желанието да ги изчистим и го правим, ако си спомняте, преди около два месец гранична полиция задържахме двама наши служители, които извършваха точно такава дейност. Ако това дразни хората, бъдете сигурни, че това нас ни дразни 10 пъти повече, тъй като си е абсолютно предателство. Не може да стоим на една маса, да планираме мерки и действия против престъпници, а някои от нас да им съдейства. Това в нашите редици се счита за изключително тежко предателство и не се толерира."

Златанов посочи, че като цяло е удовлетворен от броя на осъдителните присъди.

"До момента, от 2025 година от началото казах имаме 18 организирани престъпни групи, които са неутрализирани. Това е с планирана предварителна дейност между МВР и прокуратурата. В тази дейност работим заедно с ГДБОП, с националната полиция и в тези случаи винаги имаме повдигнати обвинения, винаги имаме постоянни мерки за задържане на тези лица. Има много осъдителни присъди. Към по-ниските нива или там, където няма осъдителни присъди, но лицата са уличавани от нас, ние издаваме забрани за пребиваване на територията на страната и на Европейския съюз, което е също много силен инструмент. От началото на миналата година до сега над 6500 забрани сме издали на лица да влизат и да пребивават на територията на България. Повече от 4000 от тях са и за целия Европейски съюз. Тези хора повече не могат да стъпят или ако влязат, те ще бъдат задържани."

Златанов коментира и новия Пакт за миграцията. Преди два дни държавите от ЕС и Европейският парламент постигнаха важно споразумение по ново европейско законодателство, което ще позволи по-бързи и по-ефективни процедури за връщането на незаконни мигранти. Законът е съществена част от новия Пакт за миграцията и убежището, който започва да се прилага на 12 юни тази година. Новото законодателство проправя пътя за създаване на центрове за връщане в държави извън Европейския съюз.

"Ние сме готови, България и българската гранична полиция е готова да заработи по правилата на Пакта за миграция. Времето ще покаже по-добре ли е или е по-зле за нас, но най-важното нещо е, че ние трябва да продължаваме да повтаряме пред нашите партньори от Европейския съюз и да настояваме за това да има солидарност и да бъдем подпомагани. Тъй като ние сме държава на предна линия, на първа линия, заедно с Гърция сме всъщност двете най-сериозно засегнати държави, а България е най-сериозно засегната държава по сухопътна граница от целият този мигрантски натиск."

Необходими са сновно финансови ресурси за обезпечаване на границата ни с технически средства, подчерта Златанов.

"Ние получаваме през годините, успешно ги усвояваме. Само след няколко дни ще имаме церемония по раздаването на още 200 автомобила, които са придобити с европейски средства. Камерите ни за видеонаблюдение, дроновете, радарите. Но това трябва да продължим, тъй като всичко е динамичен процес. Техниката, особено в нашите трудни условия, много бързо се амортизира. И не бива да допускаме това, че в момента сме овладяли мигрантския натиск и това, че европейските държави ни дават за добър пример, тъй като е 70% намален, не означава, че трябва да спре тяхната солидарност към нас, тъй като трябва да сме готови за следващи вълни."