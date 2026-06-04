Пожарът в ресторанта на хотел в Слънчев бряг е тръгнал от фритюрник

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Пожарът, който изпепели ресторант и стаи за персонала на хотел в Слънчев бряг вчера, е тръгнал от фритюрник. Това съобщиха от полицията.Пламъците са обхванали първо кухненското помещение, след което са обхванали целия ресторант и съседната постройка, използвана за настаняване на персонала.

Пожарът е потушен от два противопожарни автомобилна, съобщава БНТ. Не са установени пострадали лица, но са нанесени големи материални щети.

По случая в Районно управление - Несебър е образувано досъдебно производство.