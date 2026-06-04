Отворено писмо от управителя на МБАЛ "Велимед" д-р Костадин Паунов към кмета на Велинград

Управителят на МБАЛ "Велимед" изрази притеснението си в отворено писмо: С истинско притеснение и загриженост се обръщам към Вас във връзка със събитията и сериозното напрежение, съпътствали редовната сесия на Общинския съвет, провела се на 28 май.

По време на заседанието общинските съветници Надежда Ключкова и Стефан Малинов публично се обявиха популиски против бъдещо важно решение за града и развитието на здравеопазването в общината.

Повод за скандала стана разглеждането на точка от дневния ред за апорт на вътрешна улица с отпаднала необходимост на територията на болница „Велимед“. Двамата съветници създадоха напрежение относно бъдещото сключване на договор между Общината и инвеститора за предоставяне право на достъп до улицата пред ДКЦ 1 - Велинград. Целта на този договор е изграждането на регулиран паркинг с бариера, който да гарантира достъп за пациенти на ДКЦ 1 и болничния комплекс "Велимед".

С преднамереното си поведение и изказвания против тази стъпка, г-жа Ключкова и г-н Малинов на практика се опитват да блокират физическия достъп на гражданите до медицинска помощ. Нещо повече – под тяхно давление пред сградата бе организиран протест по различни градски теми, като протестиращите нахлуха в залата на Общинския съвет и сред исканията им бе вплетено и това срещу регулирането на паркинга пред ДКЦ-то.

Трябва да заяви публично, че с тези си действия двамата общински съветници поставят на карта и рискуват да блокират изграждането и реалното функциониране и на целия нов медицински комплекс „Велимед“.

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