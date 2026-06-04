Задържаха бившия управител на ББР Стоян Мавродиев в Белград

Бившият управител на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград за срок от 18 дни, съобщи NOVA.

Преди това е бил в ОАЕ.

На 15 август 2024 г. Мавродиев, Румен Гайтански и мениджърът във фирмите му Иван Георгиев бяха обвинени заради кредита от 150 млн. лева от ББР, който не беше върнат. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Румен Гайтански беше арестуван, но Мавродиев не беше открит. Два месеца по-късно от полицията са питали партньорски служби за информация. Тогава става ясно, че Мавродиев е бил в Гърция. На 16 август, ден след обявяването му за издирване, е минал границата на Гърция със Северна Македония.

На 10 декември 2024 г. беше издадена и европейска заповед за арест на Мавродиев. Мавродиев е обвиняем като извършител, Гайтански като подбудител, а Георгиев като помагач.