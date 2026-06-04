"Спаси София" иска строг контрол над продажбата на алкохол, цигари и вейпове на деца

Пакет от законодателни промени, с които да се осигури реален контрол на продажбата на алкохол, цигари и наркотици на непълнолетни лица предлага "Спаси София".

"Искаме да сигнализираме за една епидемия, която остава с незабелязан ефект върху обществото - колко е лесно деца, ученици и непълнолетни да се сдобият с алкохол, цигари и наркотични вещества. Нашият екип от няколко месеца проучва внимателно действието на различни институции как се осъществява контрол над продажбата, например на алкохол. Установихме, че от 2020 г. на практика няма нито един установен случай на незаконна продажба на алкохол на малолетни, който да е довел до някаква санкция на съответния търговец. Това ясно показва, че независимо от твърденията, че институциите работят много добре помежду си, това не води до никакъв съществен резултат. Така деца, включително около училищата могат безпроблемно да се сдобият с алокохол и цигари, а по-страшното - и с наркотици", заяви лидерът на "Спаси София" Борис Бонев.

Той показа извадки от чатове в различни социални мрежи като "Сигнал" и "Телеграм" как синтетични вещества, вейпове и наркотични вещества се рекламират.

"Само с един клик се сдобивате с изключително опасни вещества, които дори се предлагат под формата на желирани бонбони", обясни Бонев и показа чатове с участието на деца между 10 и 15 г. Той разказа, че лекари споделяли за случаи на частични парези на крайници заради злоупотреба с вейпове и райски газ.

Общинският съветник от "Спаси София" Христо Копаранов обясни, че "по Закона за здравето няма нито една санкция, по Накзателния кодекс едва няколко производства, но нито един обвинителен акт и няколко акта по Закона за закрила на детето".

"В момента различни органи извършват контрола, има различни закони и различни текстове, които на практика касаят едно и също нещо. Всичко това води до правна несигурност. Тези нарушения се доказват трудно, тромава е и процедурата за подаване на сигнали. Затова предлагаме да има единен административен ред, който да касае предлагане, продажба и сервиране на вредни вещества. Нужно е да има един ред за контрол в един закон, както и единна система за сигнали и да се засили ролята на МВР и общинските органи. В София тези проверки може да се извършват от Столичния инспекторат. Предлагаме въвеждане на покупки с тайни клиенти със съгласието на родители. По-често да се прилагат мерки като временно затваряне на търговски обекти, а при продажба на твърд алкохол да се проверява задължително възрастта на купувача", обясни Копаранов.

"Спаси София" ще искат среща в следващите с вътрешния министър Иван Демерджиев, за да представят предложенията.