Продължава отводняването на помещения след пороя в Благоевград, отново заваля силно

Продължава отводняването на приемни помещения в Благоевград след поройния дъжд, изсипал се в сряда около 18,30 ч. Улиците се превърнаха в реки, водата влезе в мазета и приземни етажи. В по-ниските части на града се образуваха езера, коли закъсаха. Подадени бяха над 20 сигнала. В отводняването се включиха от пожарната, Инспектората към Общината, и доброволни формирования. Тази сутрин над града отново заваля силен дъжд.

Учебни зали и част от офисите на Областния съвет на Български Червен кръст също бяха сериозно засегнати.

След подаден сигнал на телефон 112, на място за изключително кратко време се отзоваха доброволци от Доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето" към Община Благоевград, доброволци от Планинската спасителна служба, Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към БЧК, Младежкия авариен екип, както и щатни служители и доброволци на Секретариата на БЧК – Благоевград, съобщиха от организацията.