Арестуваха латвийка с наркотици в Златоград

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49-годишна гражданка на Латвия е задържана за притежание на наркотични вещества без надлежно разрешително в Златоград. Жената е била установена при рутинна полицейска проверка.

При извършения личен обиск служителите на реда открили и иззели пакетче със суха тревиста маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Полицията не уточнява количеството на канабиса.

Латвийската гражданка е задържана за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По случая е образувано бързо производство.