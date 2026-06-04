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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22975923 www.24chasa.bg

Арестуваха латвийка с наркотици в Златоград

Валентин Хаджиев

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49-годишната гражданка на Латвия е задържана за 24 часа. Снимка: Архив

49-годишна гражданка на Латвия е задържана за притежание на наркотични вещества без надлежно разрешително в Златоград. Жената е била установена при рутинна полицейска проверка.

При извършения личен обиск служителите на реда открили и иззели пакетче със суха тревиста маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Полицията не уточнява количеството на канабиса.

Латвийската гражданка е задържана за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По случая е образувано бързо производство.

49-годишната гражданка на Латвия е задържана за 24 часа. Снимка: Архив

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