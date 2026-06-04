ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадяр: Унгария може да бъде успешна само като силе...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22975971 www.24chasa.bg

Катастрофа между каруца и бус в Пловдив (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

2220
Бусът блъска каруцата, която го засече. Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

Двуколна каруца, теглена от кон, отне предимство на бус, в резултат на което бе блъсната, а единият от возещите се в нея падна на земята. Инцидентът обикаля социалните мрежи тази сутрин в Пловдив. Той е станал на кръговото между "Голямоконарско шосе" и улица "Напредък", която води към управлението на КАТ.

"Горкото животно, поне то оцеля, но кога ще ги спрат напълно тези каруци", питат пловдивчани. Други се интересуват на кого сега ще бъде написан акт и да отнемат точки от книжката. Според очевидци на същия булевард непрекъснато препускат каруци и се правят гонки. "Лично подадох сигнал на 112, но практиката не е преустановена", пише Елена Иванова.

"Кога най-сетне ще задължат каруцарите да имат книжки", питат с ирония пловдивчани.

От полицията обясниха пред "24 часа", че днес няма подаден сигнал за подобно ПТП и най-вероятно няма сериозно пострадали.

Но проблемът с каруците в Пловдив остава. По наредба те са абсолютно забранени да се движат из града. Но това не се спазва. Непрекъснато могат да се видят впрягове, които се движат. Немалко от тях превозват отпадъци и правят нерегламентирани сметища. Мнозина предпочитат да наемат каруца, която да им изхвърля отпадъците при ремонт вместо да потърсят услугите на общинското предприятие "Чистота".

Бусът блъска каруцата, която го засече. Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание