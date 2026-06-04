Катастрофа между каруца и бус в Пловдив (Видео)

Двуколна каруца, теглена от кон, отне предимство на бус, в резултат на което бе блъсната, а единият от возещите се в нея падна на земята. Инцидентът обикаля социалните мрежи тази сутрин в Пловдив. Той е станал на кръговото между "Голямоконарско шосе" и улица "Напредък", която води към управлението на КАТ.

"Горкото животно, поне то оцеля, но кога ще ги спрат напълно тези каруци", питат пловдивчани. Други се интересуват на кого сега ще бъде написан акт и да отнемат точки от книжката. Според очевидци на същия булевард непрекъснато препускат каруци и се правят гонки. "Лично подадох сигнал на 112, но практиката не е преустановена", пише Елена Иванова.

"Кога най-сетне ще задължат каруцарите да имат книжки", питат с ирония пловдивчани.

От полицията обясниха пред "24 часа", че днес няма подаден сигнал за подобно ПТП и най-вероятно няма сериозно пострадали.

Но проблемът с каруците в Пловдив остава. По наредба те са абсолютно забранени да се движат из града. Но това не се спазва. Непрекъснато могат да се видят впрягове, които се движат. Немалко от тях превозват отпадъци и правят нерегламентирани сметища. Мнозина предпочитат да наемат каруца, която да им изхвърля отпадъците при ремонт вместо да потърсят услугите на общинското предприятие "Чистота".