Евакуираха сграда с 10 институции в Кърджали заради сигнал за бомба

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Сграда, в която се помещават 10 институции в центъра на Кърджали, беше евакуирана заради сигнал за поставена бомба малко преди 11 часа.

Заплашителният имейл е бил получен в пощата на БНР - Кърджали. Цялата сграда е била евакуирана от полицията. В момента се извършва проверка на сградата.

Над 10 са заплашителните електронни съобщения за поставени взривни устройства, получени предиобяд в област Кърджали на пощите на различни институции. През вчерашния ден получените заплахи в областта са били над 30.