ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадяр: Унгария може да бъде успешна само като силе...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22975988 www.24chasa.bg

Евакуираха сграда с 10 институции в Кърджали заради сигнал за бомба

Ненко Станев

[email protected]

880
Полиция отцепи района Снимка: Снимка: Ненко Станев

Сграда, в която се помещават 10 институции в центъра на Кърджали, беше евакуирана заради сигнал за поставена бомба малко преди 11 часа.

Заплашителният имейл е бил получен в пощата на БНР - Кърджали. Цялата сграда е била евакуирана от полицията. В момента се извършва проверка на сградата.

Над 10 са заплашителните електронни съобщения за поставени взривни устройства, получени предиобяд в област Кърджали на пощите на различни институции. През вчерашния ден получените заплахи в областта са били над 30.

Полиция отцепи района

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание