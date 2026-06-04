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Депутатите най-сетне ще попълнят постоянните парламентарни комисии

Павлета Давидова

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Кадър от заседанието на 52-рия парламент Снимка: Румяна Тонева

Създаването на постоянни парламентарни комисии бе включено извънредно в днешния дневен ред на депутатите. Съставът и членовете на комисиите ще станат ясни след като народните представители обсъдят Закона за инвестициите.

До момента в парламента действаха само 3 временни комисии - за правилника по работата в НС, правната и бюджетната комисия.

Точката за постоянните комисии бе обсъдена на извънреден председателски съвет, а по-късно бе одобрена единодушно от всички присъстващи в пленарната зала.

Така комисиите ще бъдат формирани малко повече от месец след първото заседание на 52-ото НС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Кадър от заседанието на 52-рия парламент

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание