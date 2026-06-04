Нови мейли с грешки за сигнали за взривове, пратиха и на мейла на "24 часа", плашат поне 5 локации из страната (Факсимиле)

Подателят пак е с италиански домейн, но нов мейл адрес

Заканват се на болница, 2 летища и "сградата"

Нови мейли за взривове, уж от "Ислямска държава" и със закани за "счупваме ръцете", бяха разпратени тази сутрин до редакцията на "24 часа", други медии, редица институции, училища, летища, църкви и други. Това е трети ден с подобни закани, като отново подателят е с италиански домейн. Този път изпращач е [email protected], а не [email protected]. От втория мейл във вторник бяха разпратени закани за "мини" в редица училища в страната, а вчера, когато бе Националното външно оценяване по БЕЛ за четвъртокласниците, имаше нова вълна.

И днешният мейл, и първия, не споменава бомби. Прави впечатление, че има закани за убиване на "вас и вашите близки" от днес. Твърди се, че "в сградата е поставено взривно устройство", но не се споменава коя е тя. Следват закани за "Всяка експлозивна заряда", което е или машинен превод или изпращачът е разчитал на изкуствен интелект. Тя имала часовников механизъм и щяла да се задейства дистанционно.

Въпреки първата закана за "в сградата" нататък следват изброени 5 конкретни локации - Катедрален храм „Успение Богородично" във Варна, Международното летище в града, МБАЛ "Света София" в столицата, летището в София, както и Моста на дружбата в Русе.

След изброяването следват закани, че има вербувани самоубийци в цялата страна, които ще се взривяват до края на месеца на обществени места.

"24 часа" подаде сигнал на спешния телефон 112 за заканата, която получихме в 9,57 часа тази сутрин. Операторът обясни, че при него вече има позвънявания и свери данните, за да потвърди, че става въпрос за същите мейл и съдържание. Проверка на медията в публични регистри показа, че [email protected] досега не се е ползвал за подобни съобщения. Най-вероятно той е генериран измамно и реалният изпращач е друг. Още от първия ден на заплахите основните подозрения на властите са, че става въпрос за паник атака от групировка от чужбина. Съмненията падат върху така наречените комъри и банда, известна като 764. Те имат разнородни дейности и секции, включително с каране на деца да се самонараняват, има и самоубийства. В случая обаче се подозират клонове, които разпращат мейли с бомбени заплахи в други държави и след това по различни чат канали и приложения се хвалят на приятели как са вдигнали службите на съответната държава на крак. И двете групировки имат членове из цял свят, а правилото е никога да не се пускат мейли до страната, от която си. Възможно е обаче днешните мейли да са от български имитатори.

По сигналите се извършват проверки. Според протокола, приет през 2023 година, вече евакуация не е необходима, а се прави анализ на риска. Засега не се съобщава някъде да са извеждани хора.

Ето и цялото съдържание на мейла, получен на мейл на "24 часа":

Днес ще умрете. В сградата е поставено взривно устройство.

Дойде времето за нашето последно изявление.

Ние, „Ислямска държава", отправяме официално изявление, отнасящо се до всеки, който се намира в страната.

От днес нататък ще ви взривяваме и убиваме вас и вашите близки.

Днес ви очаква смърт. Ще ни молите за милост, но ние ще ви счупваме ръцете, ще изваждаме очите на децата ви и ще прерязваме гърлата на всички, които ни пречат.

Всяка експлозивна заряда е опакована във вакуумна торбичка, което няма да ви позволи да ги откриете с помощта на кучетата за търсене. Те са снабдени с часовникови механизми, които ще ги задействат дистанционно след известно време.

В корпусите на устройствата също така сме сложили метални отломки, които след взрива ще осакат оцелелите.

За да не се съмнявате в нашите възможности, днес ще бъдат взривени експлозиви, поставени из цялата страна в:

1. Катедрален храм „Успение Богородично", Варна, Христо БотевОдесос, пл. „Свети Свети Кирил и Методий" 2;

2. Международно летище Варна;

3. МБАЛ „Св. София", кв. Манастирски ливади, бул. „България" 104, София;

4. Мост на дружбата (Русе), ул. „Княжеска" 9, Русе;

5. Международно летище София, булевард „Христофор Колумб" 1;

Освен всички планирани взривове, от утре до края на месеца ще бъдат осъществени атаки срещу общинската администрация, болници, училища, търговски центрове и други места, където се събират хора.

Ние сме вербували десетки самоубийци в цялата страна, които ще се взривят сред тълпите от хора, както и групи за нападения срещу училища.

Обявяваме джихад.