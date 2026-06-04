Борисов и Пеевски отново не са в нито една постоянна комисия в парламента

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15 председателски места получи "Прогресивна България", 3 са за ГЕРБ, по 2 за ДПС и ДБ, ПП и "Възраждане" останаха само с по една

След като в предходния парламент ДПС не бе начело на нито една комисия, сега взе две; Хамид Хамид взе зам.-председателско място в правната комисия

Изненадващо Венко Сабрутев от ПП оглави социалната комисия, Деница Сачева засега дори не е част от нея

37 дни след като депутатите от 52-ото Народно събрание положиха клетва, те разпределиха и ръководството и състава на постоянните парламентарни комисии. Представителите на партиите в тях са разпределени пропорционално според размера на парламентарните групи.

Най-голямата парламентарна сила "Прогресивна България" взе 15 председателски места, като едно от тях е ротационно - в комисията за контрол на службите и СРС. Три са шефските позиции за ГЕРБ. ДПС и ДБ са с по две, а ПП и "Възраждане" взеха само по една.

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов пое ръководството на външната комисия. Като негови заместници са съпартиецът му Слави Василев, бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ и Ивайло Шотев от ПП.

Лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски отново избраха да не са членове в нито една от постоянните комисии. Председателят на "Промяната" Асен Василев е зам.-шеф в бюджетната комисия. Със заместнически места останаха и тримата лидери в ДБ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов. Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е само член в комисията по вероизповеданията.

Комисията по бюджет и финанси ще се състои от 24 души, 13 от които от ПБ. Председател ще е Константин Проданов от ПБ, негови заместници са Светла Коджабашева (ПБ), Теменужка Петкова (ГЕРБ) и Асен Василев (ПП).

Правната комисия остава за Янка Тянкова от ПБ, която водеше и временната комисия до момента. Нейни заместници са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Начело на комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия ще е Стефан Делчев от ПБ. Заместници са Катя Стайкова (ПБ), Александър Йорданов (ГЕРБ) и Мартин Димитров (ДБ).

Румяна Петрова (ПБ) взима енергийната комисия, а заместници са Стефан Цанков (ПБ), Жечо Станков (ГЕРБ) и Радослав Рибарски (ПП).

За регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще отговаря Мартин Жлябинков (ПБ) Заедно с него начело ще са Георги Чакъров (ПБ), Николай Нанков (ГЕРБ), Коста Стоянов ("Възраждане").

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове също остава за "Прогресивна България". Неин председател е Галин Дурев, а негови заместници са Емине Гюлестан (ПБ), Евгени Дянков (ГЕРБ) и Богдан Богданов (ПП).

За отбраната ще отговаря Иван Лалов (ПБ), работата му ще подпомагат Цветомир Цветанов (ПБ), съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев (ДБ) и Ивелин Първанов (ПП).

19-членната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред ще ръководи Петър Тодоров (ПБ), заместници са Красимир Иванов (ПБ), бившият министър Даниел Митов от ГЕРБ и Петър Петров ("Възраждане"). Двама от тримата лидери в ДБ - Божидар Божанов и Атанас Атанасов са само членове в нея.

12-членната комисията за контрола над службите за сигурност и СРС ще се ръководи на ротационен принцип за една парламентарна сесия и е съставена на паритетен принцип - по двама души от парламентарна група.

Първият й председател ще е Румен Миланов ПБ. Христо Терзийски от ГЕРБ ще поеме щафетата след него, Станислав Анастасов от ДПС ще е трети, "когато му дойде времето". Атанас Атанасов е предложението за ротация на ДБ, Бойко Рашков на ПП, а - Ивелин Първанов на "Възраждане".

Земеделската комисия е поверена на Явор Гечев от ПБ. Тодор Джиков ще е зам.-председател, заедно с Любен Иванов (ДБ) и Шендоан Халид (ДПС).

Венко Сабрутев от ПП ще е начело на комисията по труда, демографската и социалната политика, заместници са Мария Тодорова (ПБ), Левент Апти (ДПС) и Георги Георгиев ("Възраждане").

Изненадващо ГЕРБ даде само едно име, а извън нея засега е дори бившата министърка и дългогодишна председателка на комисията Деница Сачева.

Образователната комисия бе разпределена на Димитър Здравков от ПБ, който ръководеше временната комисия за правилника на парламента и бе в екипа на Румен Радев в президентството. Владимир Гончев от ПБ, бившият образователен министър Красимир Вълчев от ГЕРБ и Николай Денков ще са заместници.

За младежта и спорта ще отговаря плувецът Петър Стойчев, заместник ще е волейболистът Владимир Николов. Като член в комисията е и олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова. Джем Яменов зам.-председател, заедно с Мирослав Иванов от ПП.

Костадин Ангелов от ГЕРБ ще продължи да оглавява здравната комисия. Заместници са Георги Илиев (ПБ) и Джевдет Чакъров (ДПС), а ДБ са посочили Катя Панева.

Председател на комисията по околната среда и водите ще е Халил Летифов от ДПС. Стефан Сабрутев от ПБ е зам.-председател, както и Валери Лачовски от ГЕРБ и Татяна Султанова от ПП.

Tранспортът и съобщенията са поверени на Йордан Иванов от ДБ. Нели Андреева (ПБ), Стефан Мирев (ГЕРБ) и Тансер Бейти (ДПС) са заместници.

Ръководството на комисията по иновациите и дигиталната трансформация е поверена на Томислав Дончев, заместници са съпартийката му Деница Сачева, Георги Григоров (ПБ) и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов от ДБ.

Дневният ред за културата и медиите ще определя Антон Кутев (ПБ), работата му ще подпомагат художникът Васил Горанов (ПБ), екс кметицата на София Йорданка Фандъкова (ГЕРБ) и Александра Стеркова от ДБ.

"Демократична България" взеха комисията за взаимодействието с гражданското общество. Начело ще е Александър Симидчиев. Заместници са Йордан Йовчев (ПБ), Лъчезар Иванов (ГЕРБ) и Надя Петрова (ДПС). Бившият премиер Росен Желязков е член в тази комисия.

За правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите ще отговаря Атидже Вели от ДПС. Заместници са Нихал Юзерган (ПБ), Тома Биков (ГЕРБ) и Атанас Славов (ДБ). Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е член в комисията.

Председател на 13-членната комисия по политиките за българите извън страната е Ангел Георгиев от "Възраждане". Помощници в ръководството са Ивет Горанова (ПБ), Неждет Шабан (ДПС) и Елисавета Белобрадова (ДБ).

Ръководството на комисията по превенция и противодействие на корупцията остава за най-голямата парламентарна група - председател е Димитър Балев от ПБ, заместничка е съпартийката му Силвия Христова. Другите две зам.-шефски места са за Станислав Анастасов от ДПС и Велислав Величков от ДБ.

Дневният ред в комисията по туризъм ще определя Росица Кирова (ГЕРБ). Заместници са Ясен Щерев (ПБ), Павел Попов (ДБ) и Цончо Ганев ("Възраждане").