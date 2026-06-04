Стреляли по мъж, направил забележка за шум на пияна компания

Заради вдигане на силен шум мъж от врачанския кв. "Дъбника" направил забележка на пиянска компания, но от там му отговорили с изстрели. Един от веселяците стрелял три пъти с пневматичен пистолет, но не успял да улучи жалващия се.

Минути преди полунощ вчера мъж се обадил на полицията, че под прозорците на апартамента му в жилищен блок в квартала компания вдига невъобразим шум и отказва да се премести. Вместо това стреляли по него.

Изпратеният на мястото полицейски екип установил, че е стрелял 45 –годишен мъж от същия квартал. От него били иззети два пневматични пистолета. Пияният стрелец е задържан за денонощие в ареста на РУ на полицията във Враца. По случая пък е образувано досъдебно производство.