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Съдът: Александър Георгиев остава на свобода, първо да се види има ли въобще престъпление

Ана Михова

[email protected]

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Александър Георгиев СНИМКА: Йордан Симеонов

Софийският Апелативен съд потвърди определението на Благоевградския Окръжен съд, с което студентът Александър Георгиев от наркопартито на 23 май остава на свобода. Младежът няма никаква мярка за неотклонение. 

Той е обвинен от прокуратурата, че умишлено е умъртвил 16-годишната Ивана. Ученичката също е участвала в купона, придружен с много наркотици. Според магистратите преди всичко трябва да се установи налице ли е въобще престъпление. Също така да се изясни защо момичето е паднало от едната страна на блока, а момчето от другата. Съдиите посочиха, че до момента единственото, на което се основава обвинението спрямо Александър, е на показанията на разпитан пред съдия свидетел, който е чул мъжки глас да се заканва на друг мъжки глас. Кой на кого обаче се е заканвал - това свидетелят не може да каже.             

По делото било работено денонощно. Четирима души били разпитани пред съдия. Издирени били и всички, които могат да кажат нещо за събитията на 23 май. Но съдът на няколко пъти изтъкна, че преди всичко трябва да се изясни има ли престъпление, а после кой го е извършил. За съжаление няма очевидец, който да разкаже за началото на двете падания.         

Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно. 

Извън залата Александър остана безмълвен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Александър Георгиев СНИМКА: Йордан Симеонов

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