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19-годишна седна зад волана след употреба на дрога, носела канабис и в джоба си

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

19-годишна седна зад волана след употреба на дрога. Около 21:48 часа в сряда. в с. Марчево, полицейски служители на РУ-Гоце Делчев са спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес" с 19-годишна водачка от с. Борово.

В хода на извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачката шофира след употреба на наркотично вещество, а у нея е намерена около 1,2 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис. Задържана е със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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