Иван Портниx: Истината за случая Баба Алино ще излезе, когато се извадят документите

Истината за случая Баба Алино ще излезе, когато се извадят документите. Това заяви бившият кмет на Варна Иван Портних. Той изрази надежда институциите да предприемат необходимите действия и подчерта, че „чисто фактологично всичко е ясно, но се прави опит да се размият фактите с някакви внушения и кьорфишеци".

По думите му реалният строителен процес в местността „Баба Алино" е започнал след местните избори и встъпването в длъжност на настоящия кмет Благомир Коцев. „Преди това не е имало никаква индикация, че там се случва нещо", подчерта Портних пред NOVA.

Той посочи, че още през 2015 г. е имало опит за разработване на територията на „Баба Алино".

„Трябваше да влезе на Общински съвет и тогава аз лично я спрях. Във времето през 2023 година уволних гл. арх. Бузев, заради порочни практики с търпимости. Следващият архитект, който назначихме тогава, иззе правомощията на районните архитекти изобщо да издават подобни търпимости. Което най-вероятно е довело и до необходимостта тези хора да си набавят във времето фалшиви търпимости.", заяви Портних.

„Реалният строителен процес и масираното изсичане на горите започва през 2024 година. Тези търпимости са за много ограничен малък брой обекти и те по никакъв начин не разрешават никакво строителство, не узаконяват абсолютно нищо и не могат да бъдат под никаква форма оправдание", категоричен бе Портних.

„Вчера показахме на медиите съседния обект на корпорация КУБ, който е представлявал 10 декара гора, и който през 2024 година е изсечен, няма нито едно дърво. И това е пред очите на всички. След тази сеч за един ден е одобрен инвестиционния проект и получават разрешение за строеж от Коцев", заяви Портних.