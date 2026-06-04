Божидар Божанов за ареста на Стоян Мавродиев: Много закъсняло, издирва се от 2024 г.

Като много закъсняло действие. Така определи ареста на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев съпредседателя на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Издирва се от 2024 г. Ние включително сме подавали сигнали още докато не беше издирван, преди 2020-та година, когато беше верен на модела "Пеевски-Борисов". Така че е правилно, че е задържан, надяваме се законът да бъде приложен спрямо него в цялата си строгост", добави той.

На 15 август 2024 г. Мавродиев, Румен Гайтански и мениджърът във фирмите му Иван Георгиев бяха обвинени заради кредита от 150 млн. лева от ББР, който не беше върнат. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Румен Гайтански беше арестуван, но Мавродиев не беше открит. Два месеца по-късно от полицията са питали партньорски служби за информация. Тогава става ясно, че Мавродиев е бил в Гърция. На 16 август, ден след обявяването му за издирване, е минал границата на Гърция със Северна Македония.

На 10 декември 2024 г. беше издадена и европейска заповед за арест на Мавродиев. Мавродиев е обвиняем като извършител, Гайтански като подбудител, а Георгиев като помагач.

"За да се преодолеят фискалните проблеми на страната не може просто да се говори, че има дефицит. Трябва да се правя реформи, трябва страната да се модернизира, трябва да се ограничават неефективни корупционни разходи. Именно затова внесохме 9 законопроекта, които представляват нашите идеи за реформи", коментира Божанов по отношение на бюджета и даде примери за внесените от тях предложения - пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, така че фалшивите ТЕЛК-ове, включително последващите фалшиви документи при личните асистенти, през които изтичат буквално милиарди от бюджета, да бъдат преразгледани. Търговете за частните болници, централизирани конкурси за държавни служители - не може просто да бъдат съкращавани ето така, трябва да се направи така, че да са максимално подготвени, да имат компютърни умения, да говорят езици, да знаят защо са там, а не да бъдат партийни калинки. Също така намаляване на бонусите в администрацията и още мерки свързани с модернизация", добави той.

"За много от мерките реализацията може да започне веднага. Освобождаването на пенсионерите, трябва да е поетапно разбира се. Крайният нетен ефект от предложените мерки може да бъде изчислен от финансовото министерство, но това е посоката, която не просто ще намали разходите сега, а ще позволи да вървим към по-балансиран бюджет, а не с постоянни дефицити", смята Божанов.

За смяната на особения управител на "Лукойл" той коментира следното: "Че за Спецов може да имаме критики към него е вярно, въпросът е, че човекът, който са сложили на негово място (Евгени Симеонов - бел. ред.) не изглежда да има необходимите компетенции и опит. Той е син на бивш водач на листите на ДПС, на негово място, в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, се слага бивш депутат от ГЕРБ. Основният въпрос е не кой къде е бил, а какъв е релевантният опит, а не изглежда, че този човек има подходящия опит да се справи с управлението на една рафинерия", заключи Божанов.

Очаквайте подробности!