Полицаи от Брезово спипаха крадец, задигнал кон и каруца за 8000 евро

Конекрадец е бил заловен след бърза намеса на служители от Районното управление в Раковски, съобщиха от полицията.

Вчера сутринта автопатрул от участъка в Брезово се отзовал на съобщение за откраднати кон с каруца от животновъдна ферма в региона, като по данни на стопанина щетата възлизала на около 8000 евро. При предприетите заградителни действия малко по-късно издирваният конски впряг бил установен, а извършителят на посегателството - отведен в полицейския арест. Мъжът е жител на новозагорско село, с криминалистични регистрации и присъди. Срещу него е започнато бързо производство.

След активна работа разследващи от Второ районно в Пловдив също разкриха извършител на кражба. В края на март било образувано досъдебно производство по сигнал от посетител в пловдивска болница, на когото били откраднати портфейл с пари и електронен ключ за автомобил. В резултат на оперативните действия служителите влезли по следите на криминално проявен и осъждан варненец, който вчера бил задържан за едно денонощие.