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По време на честването на 170-годишнината на НЧ „Добри Войников – 1856“ той беше удостоен и с почетния плакет на читалището

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов беше удостоен с националната награда „Проф. Иван Шишманов“ на Съюза на народните читалища. Отличието му беше връчено лично от председателя на Съюза на народните читалища проф. Николай Дойнов по време на тържествения концерт, посветен на 170-годишнината на Народно читалище „Добри Войников – 1856“.

По време на церемонията проф. Христо Христов получи и почетния плакет на читалището в знак на признателност за подкрепата към читалищната дейност, културата и духовния живот в община Шумен.

Националната награда „Проф. Иван Шишманов“ носи името на един от най-значимите български учени, общественици и държавници, оставил трайна следа в развитието на българската просвета, култура и читалищно дело. Отличието се присъжда на личности с принос за съхраняването и развитието на духовните ценности, културната идентичност и общественозначимите каузи в България.

След получаването на наградите проф. Христо Христов благодари на Съюза на народните читалища и на Народно читалище „Добри Войников – 1856“ за оказаната чест и високото признание.

„Приех тези отличия преди всичко като признание за Шумен – нашия град с особено място в историята на българската духовност, просвета и култура“, заяви кметът.

Той подчерта, че зад това признание стоят поколения читалищни дейци, учители, самодейци, дарители и общественици, които през годините са посветили труда и сърцето си на развитието на културата, образованието и обществената дейност в Шумен.

Юбилейната вечер събра представители на културни институции, читалища, образователни организации, общественици и граждани, които отбелязаха 170 години от създаването на първото читалище в Шумен и едно от първите читалища в България.

Народно читалище „Добри Войников – 1856“ е сред най-авторитетните културни институции в страната. В продължение на близо два века то съхранява възрожденските традиции, подкрепя развитието на изкуството и образованието и остава един от символите на духовния и културен живот на Шумен.