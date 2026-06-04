Ексдепутатът от Асеновград д-р Иван Червенков е шофьорът от катастрофата с мотористка

Тя се блъсна в мен с много висока скорост, заяви той пред "24 часа"

От полицията съобщиха, че й е отнел предимството

Бившият управител на МБАЛ "Асеновград" и депутат в няколко от последните парламента от ГЕРБ д-р Иван Червенков е шофьорът на колата, която се сблъска с мотор в Болярци.

Инцидентът стана около 19 часа на 30 май т. г. В понеделник от полицията съобщиха, че на кръстовище в село Болярци лек автомобил „Тойота", шофиран от 61-годишен, предприел ляв завой и не пропуснал насрещно движещия се мотоциклет „Ямаха", чиято 26-годишна водачка е настанена в болница за лечение.

"Тя се блъсна в мен, движеше се с много висока скорост. Но нека изчакаме органите на реда да установят какво точно се е случило", коментира д-р Червенков пред "24 часа".

По наша информация предстои операция на ранената жена.