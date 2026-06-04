ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благотворителни концерти и дарителска кампания в п...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22976714 www.24chasa.bg

Ексдепутатът от Асеновград д-р Иван Червенков е шофьорът от катастрофата с мотористка

Ваня Драганова

[email protected]

5584
Д-р Иван Червенков
  • Тя се блъсна в мен с много висока скорост, заяви той пред "24 часа"
  • От полицията съобщиха, че й е отнел предимството

Бившият управител на МБАЛ "Асеновград" и депутат в няколко от последните парламента от ГЕРБ д-р Иван Червенков е шофьорът на колата, която се сблъска с мотор в Болярци.

Инцидентът стана около 19 часа на 30 май т. г. В понеделник от полицията съобщиха, че на кръстовище в село Болярци лек автомобил „Тойота", шофиран от 61-годишен, предприел ляв завой и не пропуснал насрещно движещия се мотоциклет „Ямаха", чиято 26-годишна водачка е настанена в болница за лечение. 

"Тя се блъсна в мен, движеше се с много висока скорост. Но нека изчакаме органите на реда да установят какво точно се е случило", коментира д-р Червенков пред "24 часа". 

По наша информация предстои операция на ранената жена. 

Д-р Иван Червенков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание