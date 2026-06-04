ЦИК обяви Галя Василева за депутат от ГЕРБ на мястото на Любен Дилов-син

Централната избирателна комисия обяви Галя Стоянова Василева за народен представител от листата на ГЕРБ-СДС. Решението беше взето на днешното заседание на комисията и предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник".

Василева заема мястото на народния представител Любен Дилов-син, който почина на 2 юни, съобщава NOVA.

Поклонението ще се състои на 5 юни в столичния храм „Св. София". Вчера Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов-син, който почина на 61-годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици.

Новината за кончината му бе съобщена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го определи като свой приятел и ярка обществена личност с изключително чувство за хумор и силна гражданска позиция. Дилов-син е избиран за народен представител девет пъти и е сред авторите и създателите на едни от най-популярните телевизионни формати в България.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София и е син на известния български писател фантаст Любен Дилов. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски", след което работи като редактор в редица печатни издания. През 90-те години се утвърждава като ключова фигура в създаването на едни от най-популярните телевизионни предавания в България, сред които „Ку ку", „Каналето" и „Хъшове", оставили траен отпечатък върху българската телевизионна култура.

Освен като сценарист и журналист, той е активен участник в политическия живот на страната. Бил е народен представител в няколко парламента от ГЕРБ и съосновател и лидер на политическото движение „Гергьовден".