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В две села и един град в Карловско спря токът точно преди матурата на четвъртокласниците

24 часа Пловдив онлайн

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РУО-Пловдив

Материалите са били разпечатани в училището в село Кърнаре и изпитът е преминал успешно

В карловските села Розино и Христо Даново и град Клисура е възникнало прекъсване на електрозахранването точно преди старта на матурата по математика за четвърти клас.

Това съобщи шефката на Инспектората по образованието в Пловдив Иванка Киркова. Въпреки че EVN са били официално уведомени за провеждането на изпита, още не е ясно какви са причините за прекъсването на тока. Това е наложило създаването на бърза организация, за да може изпитът да започне навреме.

Директорите на всички училища, засегнати от липсата на електрозахранване, са получили помощ от директора на училището в село Кърнаре, който организирал размножаването на изпитните материали за всички ученици.

От Инспектората съобщиха, че днес не е имало бомбени заплахи на територията на Пловдив и региона.

От общо 5946 ученици, допуснати до изпита, са се явили 5565, а 381 не са.

Предстои материалите да бъдат приети в Регионалното управление на образованието в Пловдив и транспортирани до центъра в София.

РУО-Пловдив

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