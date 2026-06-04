Благотворителни концерти и дарителска кампания в подкрепа на д-р Любен Ватев

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Баща на пет деца и отдаден лекар се нуждае от помощ

Плевен се обединява в подкрепа на д-р Любен Ватев – ветеринарен лекар, посветил живота си на грижата за животните и на помощта към хората, за които те са семейство. Днес самият той е изправен пред тежко изпитание – битка с агресивно онкологично заболяване, за чието лечение са необходими средства, непосилни за неговото семейство.

В знак на съпричастност и с желание да подкрепи каузата, Община Плевен се включва в дарителската кампания и в организацията на две благотворителни събития в помощ на д-р Ватев и неговото семейство.

От тази седмица в сградата на Община Плевен /пл. „Възраждане“ № 2, етаж 1/ е поставена дарителска кутия за набиране на средства. Всеки, който има възможност и желание, може да помогне.

С подкрепата на Общината ще бъдат реализирани и два благотворителни концерта:

на 8 юни, понеделник, от 19:30 ч. в зала „Катя Попова“. Концертът е под мотото „Да дадем надежда!“;

на 17 юни, сряда, от 20:00 ч. на централния площад „Възраждане“.

През годините д-р Ватев е помогнал на хиляди хора в грижата за техните домашни любимци. Днес неговите близки търсят подкрепа, за да може той да продължи най-важната си битка – тази за живота си и за бъдещето на своите пет деца.

„Няма нищо по-страшно от това да гледаш как опората на твоето семейство се бори за живота си“, споделя съпругата му в своя апел за помощ. След поставената диагноза остеосарком семейството заминава за лечение в специализиран център в Гърция, където д-р Ватев преминава през тежка терапия и му предстои животоспасяваща операция.

Всеки жест на подкрепа има значение – дарение, споделяне, присъствие на концертите или просто добра дума към семейството в този труден момент.

В подкрепа на д-р Любен Ватев е открита дарителска банкова сметка: IBAN: BG49STSA93000025940888 BIC: STSABGSF Титуляр: Любен Михайлов Ватев

Нека бъдем заедно в трудните моменти. Защото понякога най-голямата помощ е да покажеш на някого, че не е сам.