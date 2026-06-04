Радев: Гръцките инвестиции в България са над 3,5 млрд. евро (Видео)

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Отношенията между България и Гърция се превърнаха в една здрава ос на перспектива за целия регион. Това каза премиерът Румен Радев, който посрещна гръцкия си колега Кириакос Мицотакис.

България и Гърция развиват ползотворно сътрудничество в областта на отбраната и борбата с нелегалната имиграция. Имаме много общи проекти, каза още Радев.

Стокообменът расте с всяка година, достигайки 6 млрд. евро. Нарасна с 1 млрд. само за последната година. Гръцките инвестиции у нас пък надхвърлят 3,5 милиона евро. В енергетиката и транспортната и дигиталната свързаност надхвърляме двустранните отношения", каза той.

На дневен ред е разширяване на интерконекора между двете държави от 3 на 5 млрд., каза още Радев.

Имаме изключително голяма нужда от магистрала, каза още българският премиер. И обясни, че чакат да има премиер в Румъния, за да се има тристранен диалог.

Радев определи като най-важната стока на бъдещето информацията и поясни, че възможностите за нейното съхранение, обработка и разпределение също е било обсъдено на двустранната среща.

Радев анонсира фонд за конкурентноспособност за стратегическа автономност, който ще съдържа значителни инвестиции. Той определи като приоритет индустриалната кохезия.

Нашите граждани са най-добрия индикатор и сме свидетели как милиони българи споделят възможностите да пътуват свободно между двете страни, каза още той.

Очевидно искаме да направим по-лесно туристическото движение между двете страни, Мицотакис. И обясни, че са говорили за вертикален коридор за газ. Възможностите, които дава това сътрудничество са големи.

Гърция застана до България при защитата на нейното въздушно пространство и можем да работим за укрепването му, каза още гръцкият премиер. Скоро и двамата ще са в Черна гора за Западните Балкани.

Спряхме се специално и на важните дискусии в ЕС и се съгласихме, че трябва да бъдат запазени политиките за кохезионната политика и първичния сектор, но това не трябва да бъде в тежест за страните, които нямат същата конкурентноспособност, каза още гръцкият премиер.

Във фокуса на разговорите бе развитието на двустранните отношения, достигнали равнище на стратегическо партньорство, съобщават от правителствената информационна служба.

Аз си мечтая за един сухопътен коридор, който да свързва гръцките пристанища и да стига до Украйна, каза гръцкият премиер. Той се надява на интерес и български инвестиции в гръцка инфраструктура.