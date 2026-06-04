Двама българи са открити мъртви в Турция, разследват възможна връзка с наркомрежа

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Братята Кирил и Мурат – българи на 19 и 22 години, родом от Кърджали – са били открити мъртви в апартамент в квартал "Таксим" в Истанбул.

Зловещото разкритие е направено след сигнал на съседи за силна миризма, идваща от жилището. При пристигането си полицейските екипи откриват телата на двамата младежи с множество прободни рани, съобщава "България днес".

По време на огледа са намерени документите им за самоличност, а разследването бързо установява, че двамата са български граждани, живеещи в Истанбул от около седем години.

Впоследствие турската полиция задържа 28-годишен мъж, който според разследващите е бил близък приятел на жертвите и е сред последните хора, които са били в контакт с тях преди смъртта им.

Пари, дългове и предполагаема дейност, свързана с разпространение на наркотици, се очертават като една от основните версии, по които работят турските разследващи.

Според информация от източници, запознати с разследването, част от събраните до момента материали са били представени на дежурен прокурор, който координира действията по делото. Именно от разпитите на задържаните лица са се появили данни, насочващи разследването към финансов мотив зад двойното убийство.

По неофициална информация двама от задържаните са заявили пред разследващите, че убитите младежи са били използвани за разпространение на наркотични вещества от лица, действащи на територията на квартала. Следователите проверяват тези твърдения, като към момента те не са официално потвърдени от прокуратурата.

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