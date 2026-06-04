МБАЛ „Св. Анна" във Варна оспорва пред съда отказа на НЗОК да плаща надлимитни пациенти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Спорът е за над 525 хил. евро за лечение на пациенти, което касата отказва да плати

Административният съд във Варна ще реши дали да сезира Конституционния съд по спор, който може да има сериозни последици за финансирането на болниците в страната и за практиката на Националната здравноосигурителна каса да отказва плащания за т.нар. надлимитна дейност.

В открито съдебно заседание по дело, заведено от МБАЛ „Св. Анна" – Варна срещу НЗОК, беше изслушано заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза.

Болницата претендира изплащане на над 525 000 евро за извършено лечение по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за периода от август до ноември 2025 г.

Според лечебното заведение медицинската дейност е била реално извършена, отчетена пред здравната каса и впоследствие проверена, но въпреки това не е заплатена.

По време на заседанието адвокатите на болницата отправиха искане съдът да сезира Конституционния съд чл. 59, ал. 7а от Закона за здравното осигуряване да бъде обявен за противоконституционен и отменен.

Искането текстът да отпадне цели да се премахне законовото основание, на което НЗОК отказва да плаща за „надлимитни" пациенти.

Ако нормата бъде обявена за противоконституционна, НЗОК ще бъде длъжна да плати на ищеца всички реално извършени, отчетени и успешно преминали проверка медицински услуги.

Именно този текст е сред правните основания, на които НЗОК се позовава, когато отказва да заплаща дейност, надвишаваща предварително определените финансови лимити на лечебните заведения.

От болницата твърдят, че така на практика се създава ситуация, при която пациенти са лекувани, медицинската помощ е оказана, но лечебното заведение остава без заплащане за извършената работа.

Ако Конституционният съд бъде сезиран и впоследствие обяви разпоредбата за противоконституционна, това би премахнало законовото основание за отказ на плащанията за надлимитна дейност.

В такъв случай НЗОК би могла да бъде задължена да изплати всички реално извършени и отчетени медицински услуги, преминали успешно контрол и проверка.

Решението на Административния съд – Варна дали да отправи искане до Конституционния съд ще бъде взето в закрито заседание.