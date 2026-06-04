Ива Чавдарова предава ръководството на „Мартенски музикални дни" на маестро Димитър Косев

Кметът на Русе Пенчо Милков се срещна с директора на Международния фестивал „Мартенски музикални дни" Ива Чавдарова, с главния диригент на Държавна опера – Русе маестро Димитър Косев и началника на отдел "Култура, духовно развитие и изкуство" Миглена Войнова. Повод за разговора бе предстоящото оттегляне на Чавдарова от поста й, както и бъдещото развитие на фестивала. Кметът приветства маестро Косев, който ще поеме организацията на едно от най-значимите културни събития в България с утвърден международен авторитет. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Вашата работа оставя трайна следа в историята на „Мартенски музикални дни". Благодарение на отдадеността, професионализма и високите Ви критерии фестивалът съхрани своя престиж и продължи да се развива като едно от най-авторитетните музикални събития в Европа. От името на русенци Ви благодаря за годините, посветени на тази кауза", обърна се кметът към Ива Чавдарова.

Тя благодари за дългогодишната подкрепа на Община Русе и изрази своята убеденост, че фестивалът има стабилно бъдеще. Маестро Косев заяви готовност да работи за съхраняването на богатите традиции на форума и за неговото надграждане в духа на съвременните процеси в музикалното изкуство.

Ива Чавдарова е сред най-разпознаваемите фигури в българския музикален живот и в продължение на десетилетия е неразривно свързана с развитието на „Мартенски музикални дни". Воден от нейната визия, форумът затвърждава позициите си на престижна международна сцена за среща на водещи изпълнители, диригенти и ансамбли от цял свят.

Пенчо Милков изрази увереност, че и под ръководството на Косев фестивалът ще продължи да отстоява високите художествени стандарти и ще открива нови възможности за международно присъствие. „Особено ценно е, когато приемствеността се съчетава с нова енергия и нов поглед", каза още кметът.

Димитър Косев е роден в Русе и е възпитаник на Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов". Завършва с пълно отличие дирижиране и пиано във Виена, а от 2020 г. е главен диригент на Държавна опера – Русе. Носител е на редица национални отличия, сред които „Златно перо", „Млад музикант на годината" на БНР, наградата за успешен млад български диригент „Стефан Линев" и Награда „Русе" за 2026 г.