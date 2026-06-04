БЧК: Над 2400 души са спасени от удавяне през 2025 г.

Над 2400 души са спасени от удавяне през 2025 г. Тенденцията през последните години е броят на удавянията да остава под 100, което показва трайно намаляване в нивата на водния травматизъм. Това съобщи директорът на Водноспасителната служба на Българския Червен кръст (БЧК) Антон Налбантов на пресконференция по повод традиционната седмица на водното спасяване.

Общо 89 са удавените през 2025 г. по данни на МВР, а от януари тази година досега са 14, което е с две по-малко от миналата година за този период, отбеляза Налбантов.

Всяка година намалява броят на удавените деца, като за 2025 г. е отчетен най-ниският брой до момента – 3. Усилията ни са насочени тази цифра скоро да бъде 0, посочи Налбантов.

Над 75 000 души в страната са преминали обучителни програми през миналата година, отбеляза той. По негови думи България е страна, богата на водни басейни, което е предпоставка за воден травматизъм. Това е причината фокусът да бъде върху превенция. Той обясни, че поради завишения процент на удавени деца от ромски произход през миналите години са изградени образователни програми, съвместно с образователни и здравни ромски медиатори. Проектът е стартирал в Добрич, като дейността се развива вече и в Хасковска област.

Въпреки затрудненията, се осигуряват достатъчен брой спасители за обезпечаването на водните басейни в страната, каза Налбантов. Съумяваме да мотивираме близо 800 души на година да завършат курс за спасител. От завършилите 500 работят по басейните, а останалите – по морето, допълни той. По негови думи има голямо текучество, защото работата е сезонна, но проблемът намалява, пише БТА.

Удавените чужденци за 2025 г. по Черноморието са 16, каза председателят на Националната комисия по водно спасяване д-р Димитър Димитров. По думите му това е причина да се разшири осведомяването сред чужденците. Превенцията трябва да се състои и в информационни брошури в хотелите и около тях.

Едно от най-големите предизвикателства е обезопасяването на водните площи, особено тези във вътрешността на страната – язовири, реки и канали, където всяка година загиват хора, посочи д-р Димитров. Тук важна роля имат областните комисии, които знаят кои са водните басейни, към които има най-голям интерес. Според него трябва да бъдат по-подробно разписани правомощията на отговорните структури, които упражняват контрол за изпълнение на изискванията на водното спасяване. По този повод от Националната комисия по водно спасяване ще предоставят становище до Министерството на здравеопазването с предложение за допълване на Закона за здравето.