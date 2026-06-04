Родителите на загиналата при падане Ивана зоват за протест, защото съдът не арестува обвинения в убийството й Александър

Родителите на загиналата при падане Ивана Стойнева от Благоевград призоваха за протест, защото съдът не арестува обвинения в убийството й Александър Георгиев. 17-годишното момиче почина при падане от петия етаж на блок в кв. "Струмско" на 23 май около полунощ. Тогава в апартамента на приятеля й ученика Димитър имало купон с още двама младежи - студента Александър и абитуриента Методи. Четиримата употребили ЛСД. От другата страна на блока бе намерен паднал Димитър с тежки наранявания, който вече е в стабилно състояние, но още е в болница.

Прокуратурата обвини Александър Георгиев в умишлено убийство на Ивана. Окръжният съд в Благоевград обаче бе категоричен, че до момента не са събрани никакви доказателства, които да сочат, че студентът е виновен за смъртта на Ивана и не му определи никаква мярка за неотклонение. На втора инстанция Софийският апелативен съд днес потвърди определението на колегите си от Благоевград. Магистратите потвърждават, че дори все още не е ясно дали има извършено престъпление или се касае за нещастен случай.

"Хора, призовавам за гражданско неподчинение във връзка оставането на свобода на убиеца на дъщеря ми Ивана. Срам е, че съм българин. българин с малка буква", написа във фейсук бащата на Ивана Стойне Стойнев.

След като стана ясно решението, майката на Ивана написа Наталия Иванова пък написа във фейсбук: "Живеем в пълна кочина! Пуснаха обвиняемия на свобода! ПРОТЕСТ!!!"