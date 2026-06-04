Прокуратурата ще иска от Сърбия да екстрадира у нас Стоян Мавродиев

Прокуратурата ще иска екстрадицията на задържания в Сърбия бивш шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това става ясно от съобщение на държавното обвинение.

В него Мавродиев е посочен с инициални - С. М. От Софийската градска прокуратура (СГП) посочват, че разбрали за задържането вчера, след като от МВР ги уведомили. Заради това, че Мавродиев е обвинен по тяхно дело за отпуснат кредит от 150 млн. лева на Румен Гайтански, който не бе върнат, наблюдаващите прокурори ще предложат на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова да поиска екстрадиция. С 30 млн. лв. от парите беше погасен дълг на ТЕЦ "Варна", тогава собственост на Ахмед Доган, към банката на Фуат Гювен. Кредитът от държавната банка е отпуснат с подписа на Мавродиев. Той бе в неизвестност от средата на август 2024 година.

Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:

На 03.06.2026 г. Софийска градска прокуратура е уведомена от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" на Министерство на вътрешните работи, че обявеният за международно издирване български гражданин С.М. е установен и задържан в Република Сърбия.

С.М. е обявен за издирване и задържан въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от Софийски градски съд по искане на Софийска градска прокуратура и потвърдена от Софийски апелативен съд.

Издирваното лице е обвинено за длъжностно престъпление по досъдебно производство, провеждано под ръководството и надзора на СГП.

СГП предприема съответните законови стъпки за предаване на С.М. на компетентните органи на Република България за провеждане на наказателно преследване срещу него. За целта ще бъде направено предложение от наблюдаващите прокурори в СГП до временно изпълняващия функциите главен прокурор на Република България за отправяне на искане за екстрадиране на С.М.