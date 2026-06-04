Почина майката на кмета на Пловдив Костадин Димитров д-р Димка Димитрова

Тежка загуба в личен план претъпря кметът на Пловдив Костадин Димитров. Майка му - уважаваният стоматолог д-р Димка Димитрова, е починала вчера.
Градоначалникът преживява трудни дни. "Загубих като много млад баща си, а сега и майка си отиде", промълви той.
Димитров произхожда от лекарско семейство. Баща му доц. Димитър Димитров е известен лицево-челюстен хирург. Майка му д-р Димчева е дългогодишен дентален лекар.
Поклонението пред тленните й останки е тази събота. Заради кончината на майка си Костадин Димитров няма да празнува рождения си ден, който е утре и навършва 51 години.
"24 часа" изказва най-искрени съболезнования на кмета на Пловдив!