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Почина майката на кмета на Пловдив Костадин Димитров д-р Димка Димитрова

24 часа Пловдив онлайн

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Кметът Костадин Димитров с майка си д-р Димка Димитрова и съпругата му Доника. Снимка: Радко Паунов

Тежка загуба в личен план претъпря кметът на Пловдив Костадин Димитров. Майка му - уважаваният стоматолог д-р Димка Димитрова, е починала вчера. 

Градоначалникът преживява трудни дни. "Загубих като много млад баща си, а сега и майка си отиде", промълви той.

Димитров произхожда от лекарско семейство. Баща му доц. Димитър Димитров е известен лицево-челюстен хирург. Майка му д-р Димчева е дългогодишен дентален лекар.

Д-р Димка Димитрова, майката на Костадин Димитров (вляво) на клетвата на сина й като кмет на Пловдив през 2023 г.
Д-р Димка Димитрова, майката на Костадин Димитров (вляво) на клетвата на сина й като кмет на Пловдив през 2023 г. Снимка: Радко Паунов

Поклонението пред тленните й останки е тази събота. Заради кончината на майка си Костадин Димитров няма да празнува рождения си ден, който е утре и навършва 51 години.

"24 часа" изказва най-искрени съболезнования на кмета на Пловдив!

Кметът Костадин Димитров с майка си д-р Димка Димитрова и съпругата му Доника.
Д-р Димка Димитрова, майката на Костадин Димитров (вляво) на клетвата на сина й като кмет на Пловдив през 2023 г.

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