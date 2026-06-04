Почина майката на кмета на Пловдив Костадин Димитров д-р Димка Димитрова

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Тежка загуба в личен план претъпря кметът на Пловдив Костадин Димитров. Майка му - уважаваният стоматолог д-р Димка Димитрова, е починала вчера.

Градоначалникът преживява трудни дни. "Загубих като много млад баща си, а сега и майка си отиде", промълви той.

Димитров произхожда от лекарско семейство. Баща му доц. Димитър Димитров е известен лицево-челюстен хирург. Майка му д-р Димчева е дългогодишен дентален лекар. Д-р Димка Димитрова, майката на Костадин Димитров (вляво) на клетвата на сина й като кмет на Пловдив през 2023 г. Снимка: Радко Паунов

Поклонението пред тленните й останки е тази събота. Заради кончината на майка си Костадин Димитров няма да празнува рождения си ден, който е утре и навършва 51 години.

"24 часа" изказва най-искрени съболезнования на кмета на Пловдив!