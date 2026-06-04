Има пострадал при катастрофата в Чепинското дефиле

Сигнал за катастрофа в Чепинското дефиле по пътя Варвара-Велинград е бил получен преди минути, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов Ударили са се два автомобила. На място са екипи на Районното управление на МВР във Велинград, аварийно-спасителна група към пожарната и линейка на "Спешна помощ".

Един пострадал е транспортиран до болницата във Велинград за оказване на медицинска помощ. На пожарникарите се е наложило да извадят останалите пътници в катастрофиралите автомобили.

Органите на реда пропускат идващите от Велинград в посока Варвара на гара Костандово, през пътя Ракитово-Батак-Пещера. Тази организация на движението е въведена, докато бъде направен оглед на местопроизшествието, пътят бъде почистен и освободен за движение.