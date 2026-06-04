Диян Стаматов: Не се очаква увеличение на учителските заплати

От изказването на министър Красимир Вълчев става ясно, че не се очаква увеличение на учителските заплати. Това е много сериозен студен душ за всички учители. Инфлацията се вижда във всеки момент. Това заяви председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му възнагражденията на учителите традиционно са обвързани със средната работна заплата в страната, а към момента изостават с около 8-9%.

„Това ще рефлектира в отлив на младите специалисти. Те ще се насочат към други занимания с по-бърз темп при възнагражденията", предупреди Стаматов.

Той коментира и серията сигнали за бомби, изпратени до десетки училища и детски градини в страната. Според информация на МВР заплахите са изпратени чрез сайт в Италия.

„Има план, който винаги се следва в такива ситуации. Трябва да се сигнализира полицията, обикновено много бързо екипите пристигат в училище. През това време учениците се извеждат на безопасно място в двора. Полицейските органи и ръководството обикалят навсякъде, за да констатират има ли опасно средство. Ако се констатира, учениците се изпращат по домовете", обясни директорът на столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов".

Стаматов подчерта, че досега подобни сигнали не са завършвали с реална опасност, но не бива да бъдат подценявани. Според него проверките могат да се извършват без сериозно нарушаване на учебния процес.

Той смята, че изпращаме „турбулентна учебна година", като през първата ѝ половина са се обсъждали промени в образователната система, които впоследствие са били изоставени.

„От януари изведнъж всичко се промени и те отидоха в административното кошче. От януари досега сме в спокоен ритъм, нищо не се случва", каза той.

Според Стаматов от 2020 г. насам в образованието липсват съществени реформи. Той е категоричен, че политиките трябва да бъдат изработени от управляващите, а не от учителите.

„Трябва да бъде уточнено кога започва учебната година, кога ще са ваканциите, как ще се проведе националното външно оценяване", апелира училищният директор. По думите му още в началото на септември трябва да има яснота по тези въпроси.

Стаматов отбеляза още, че министърът на образованието и неговият екип все още не са представили новите си виждания пред директорите и учителите. Той допълни, че най-сериозен остава недостигът на преподаватели по физика и математика.