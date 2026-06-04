20 постановки участват на националния фестивал на любителските театри „Каварна 2026“

Двадесет и осмото издание на националния фестивал на любителските театри с международно участие „Каварна 2026" ще се проведе от 5 до 10 юни, съобщават от общината.

Младежките представления са 9, спектаклите за възрастни – 11, съобщават организаторите. В програмата са включени комедии, драматични спектакли, детски постановки и експериментален театър. Сред участниците са театрални формации от Добрич, Варна, София, Свищов, Сандански, Козлодуй, Пазарджик, Трявна, Костинброд, Генерал Тошево и други населени места. Постановките ще бъдат оценявани от жури с председател Йордан Алексиев – актьор, зам- директор на театър „Българска армия" в София, и членове Гергана Христова - актриса в Младежкия театър „Николай Бинев" в София , Красимир Демиров – актьор в драматичния театър „Й. Йовков"в Добрич.

Фестивалната програма ще започне на 5 юни с представление на театрален състав „Чудория" при Общинския детски комплекс в Шабла, който ще представи „Огнивото" по Ханс Кристиан Андерсен. В първия ден публиката ще може да гледа и постановките „Играем Чехов" и „Разговори с мама" на театрална школа „Талантино" от Бургас.

Ще бъдат обявени първа, втора и трета награда в категориите „Голяма награда на името на проф. Гочо Гочев", „За най-добър младежки спектакъл", „За камерен спектакъл". Ще има и „Награда на публиката". Индивидуалните награди са отново първа, втора и трета - за режисура, за сценография, за мъжка роля, за женска роля, и съответно за младежка мъжка и женска роля. Предвидена е и Награда за поддържаща роля. Официален гост на откриването ще бъде проф. Николай Дойнов, председател на Съюза на народните читалища.