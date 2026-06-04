Диана Русинова: Трябва да научим младите да спазват правилата на пътя

На първо място трябва да научим децата и младите хора да спазват правилата на пътя и да осъзнават защо те са важни. Това заяви пред NOVA NEWS експертът по пътна безопасност Диана Русинова. Тя коментира инцидента в Русе, при който 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка.

„Трябва колективно усилие на цялото общество, за да възпитаме такова поколение, което да разбира важността на правилата, защото те трябва да бъдат спазвани", каза Русинова.

По думите ѝ отговорност за спазването на правилата носят както държавата, така и обществото. Тя отбеляза още, че през последните години се наблюдава значителен ръст на подобни инциденти, особено през миналата година.

Русинова посочи, че тротинетката е била управлявана от един човек, но на кадрите от инцидента се вижда и втори човек върху превозното средство, което е абсолютно забранено при управлението на индивидуално електрическо превозно средство.

Според нея част от европейските държави вече са въвели пълна забрана на електрическите тротинетки, но подобна мярка не би дала желания резултат у нас.

„Някои държави от ЕС минаха към пълната забрана на тротинетките. За мен пълната забрана не е вариант, който ще работи. Опасявам се, че ако ги забраним, ще има обратния ефект. Трябва да търсим някакъв баланс в обществото, така че това нещо хем да работи, хем хората да са живи и здрави", посочи още тя.